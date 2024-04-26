Россиянам посоветовали включить в дачную аптечку антигистамины и антикомарины

Перед майскими праздниками россиянам следует позаботиться о своей дачной аптечке. Фармацевты «Сбер Аптеки» напомнили, какими средствами важно запастись перед встречей «шашлычного» сезона. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Родителям важно закупить лекарства в дачную аптечку для себя и детей, учитывая также индивидуальные особенности здоровья. Однако базовый набор почти не меняется. В него входят бинты, пластыри, жгуты, перекись водорода, хлоргексидин, антигистаминые и жаропонижающие средства, а также антикомарины. В списке, конечно, есть также зеленка, йод и градусник.

Стоит подстраховаться, включив в аптечку средства от диареи, проблем с ЖКТ (от боли и изжоги), купить сорбенты, венотоники в таблетках и в виде геля. Так как дача - место травмоопасное, стоит запастиль мазями антибактериального типа, а также при ушибах, травмах, ожогах.

Для детей в аптечки должны быть средства от кашля, диареи, жаропонижающее в виде сиропа, гели от укуса насекомых, спрей от боли в горле, солнцезащитный крем.

Ранее сообщалось о сочетаниях соусов и мяса, которые помогут не уничтожить здоровье ЖКТ, печени и поджелудочной.