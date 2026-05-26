Повороты головы и ходьба по линиям: невролог назвала упражнения от укачивания в транспорте

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская в беседе с « Лентой.ру » рассказала, что избавиться от укачивания в транспорте можно с помощью тренировки вестибулярного аппарата. Она перечислила несколько рабочих методов решения этой проблемы.

Врач рекомендовала выполнять медленные повороты головы вправо-влево и вверх-вниз в положении сидя или стоя. Другое полезное упражнение, по ее словам, — поворачивать голову во время ходьбы. Также Чудинская посоветовала учиться аккуратно ходить по начерченным линиям. Детям, добавила она, поможет катание на качелях.

Специалист пояснила, что выполнять эти упражнения следует ежедневно по несколько минут, начиная с легких вариантов и постепенно их усложняя. При этом она предупредила, что не нужно доводить себя до тошноты или выраженного головокружения.

Кроме тренировок, Чудинская дала рекомендации на время самой поездки. Она посоветовала стараться смотреть вдаль, а также выбирать место, где движение ощущается слабее: в автомобиле — переднее сиденье, на корабле — примерно середину судна. Кроме того, невролог призвала во время поездок не вчитываться в экран телефона, так как это усиливает симптомы укачивания.

