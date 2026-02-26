Врач назвала скрытую опасность цитрусовых

Цитрусовые могут серьезно навредить людям с определенными заболеваниями, сообщала в интервью РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

В первую очередь, отметила она, цитрусовые следует исключить из рациона при различных патологиях желудочно-кишечного тракта.

Они противопоказаны при гастрите, язвенной болезни, а также при дисбиозе, сопровождающемся газообразованием и вздутием живота, кроме того, не стоит забывать и об аллергических реакциях, подчеркнула эксперт.

Кроме того, доктор дала рекомендации относительно правильного употребления этих фруктов. Чтобы не спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка, их не рекомендуется есть на голодный желудок.

