Врач-онколог связал рост заболеваемости раком с эпидемией ожирения в мире

Ведущий онкоуролог Дебо Беден назвал основные группы риска по онкологическим заболеваниям. Специалист заявил, что избыточная масса тела становится одним из ключевых факторов, провоцирующих рак, уступая по опасности только табакокурению.

Эксперт обратил внимание на тревожную мировую статистику: за последние десять лет количество случаев рака, связанных с ожирением, резко возросло. Особую угрозу лишний вес представляет для мочеполовой системы мужчин молодого и среднего возраста.

Беден привел конкретные данные по России, где доля онкологических больных среди мужчин с избыточным весом уже превысила 12%. Специалист объяснил эту тенденцию системным воздействием ожирения на организм.

По его словам, жировая ткань провоцирует хроническое воспаление, ухудшает снабжение клеток кислородом и создает условия для генетических мутаций, что в разы повышает риск опухолей почек, мочевого пузыря и простаты.

Врач отдельно отметил, что мужчины с наследственной предрасположенностью к раку, передающейся по мужской линии, находятся в зоне повышенного риска, так как генетический фактор усиливает негативное влияние внешней среды.

В качестве профилактики онкоуролог рекомендует всем отказаться от вредных привычек, контролировать вес, сохранять физическую активность и регулярно проходить диспансеризацию.

