«Приемлемо»: Россия согласилась на перемирие с 9 по 11 мая по предложению Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласилась на предложение американского лидера Дональда Трампа о трехдневном режиме прекращения огня. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам дипломата, по поручению Владимира Путина он подтверждает приемлемость предложенного Трампом перемирия в период с 9 по 11 мая. Кроме того, Ушаков отметил, что Россия также поддержала инициативу об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000.

Таким образом, в преддверии Дня Победы на линии соприкосновения может наступить временная тишина. Трамп неоднократно призывал стороны к деэскалации, и теперь его призыв получил положительный ответ из Москвы.​​

