«Лучше вообще не пить»: врач назвала безопасную дозу алкоголя на майские

Шашлыки, майские и неизбежные тосты «за здоровье». Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая назвала безопасную дозу спиртного для тех, кто не представляет праздник без рюмки. И главный совет врача: если можете не пить вовсе — не пейте. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам гастроэнтеролога, идеальный вариант на длинные выходные — полный отказ от алкоголя. Но если без него никак, существуют пределы. Для любителей вина и шампанского — не больше одного-двух бокалов белого сухого или один бокал красного. Для поклонников крепкого — 70 миллилитров коньяка или две стопки водки. И никаких «догонялок».

Помойнецкая подчеркнула: даже эти дозы — не руководство к действию, а максимально допустимый порог. Особенно она предостерегла тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Воспаление, обострение, недавно законченное лечение — все это повод вообще убрать рюмку со стола. Иначе вместо отдыха — больница.

