«Бензин вон, парафин в дело»: Роскачество назвало 3 признака идеального розжига для шашлыка

Дачный сезон в разгаре, и главный вопрос: чем разжечь мангал, чтобы шашлык не пах соляркой, а вы не сгорели вместе с углями. Роскачество назвало три признака хорошего розжига. И первый — безопасный состав. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Безвредные средства производятся на основе парафинов или вазелинового масла. Они не воняют химией, не коптят и не отравляют мясо. Второй признак — отсутствие в составе пометок «нефтяной растворитель», «ацетон», «бензин». Такие жидкости не только портят вкус, но и пожароопасны. При горении они выделяют вредные соединения, которыми вы будете дышать за обеденным столом.

Третий признак — цена. Качественное средство не может стоить копейки. Дешевый розжиг — это почти всегда бензол и фенол в чистом виде. Экономия здесь бьет по здоровью.

Роскачество также напомнило главное правило: никогда не доливайте жидкость в уже горящий или тлеющий мангал. Одна искра — и вам обеспечены ожоги. Сначала сложите угли горкой, пропитайте их розжигом (не заливая сверху), подождите 30–40 секунд, и только потом поджигайте.

