«Зловоние на весь подъезд»: жительница Костомукши превратила квартиру в мусорную свалку

В карельской Костомукше соседи не выдерживают заложенности носа и кричат караул. Женщина, получившая квартиру по соцнайму, устроила из нее полигон бытовых отходов. Запах стоит такой, что дышать невозможно. А сама «Плюшкина» просто сбежала, бросив мусор гнить. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Квартира на улице Мира превратилась в зловонный склад. Женщина захламила помещение до такой степени, что сама там жить не смогла. Она покинула жилье, оставив горы отходов. Соседи задыхаются от вони. Их жалобам не было числа.

Чиновники обратились в суд. Они заявили, что дама нарушает санитарные нормы и доставляет дискомфорт всему подъезду. Суд встал на сторону жильцов. Теперь «Плюшкину» могут принудительно заставить навести порядок.

В соцсетях возмущенные комментаторы уже окрестили женщину «королевой антисанитарии». Местные жители молятся, чтобы решение суда исполнили быстро. Пока же жильцы продолжают нюхать букет из гниющих объедков и неизвестных субстанций.

