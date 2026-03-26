Врач Вишнякова: храп у ребенка опасен для мозга

Детский отоларинголог Анастасия Вишнякова в интервью «Газете.Ru» предупредила родителей о скрытой угрозе, которую несет регулярный храп у детей.

По словам специалиста, подобное явление нередко указывает на кислородное голодание организма во сне, что напрямую сказывается на темпах роста и развития маленького пациента.

Врач подчеркнула, что систематическое нарушение дыхания в ночное время чревато серьезными последствиями.

«Регулярный храп может привести к ряду последствий: дети быстрее устают, хуже усваивают новую информацию. У них могут появляться трудности в школе, раздражительность, гиперактивность или вялость. Исследования показывают, что длительное нарушение дыхания во сне может замедлять общее развитие».

Как отметила эксперт, в большинстве случаев причиной детского храпа выступают гипертрофия аденоидов или небных миндалин, острые и хронические воспалительные процессы, аллергический ринит, а также анатомические особенности, такие как искривление носовой перегородки.

