Врачи бьют тревогу: колбаса признана одной из причин рака у молодых

Американские врачи бьют тревогу: около 50% взрослого населения страны не осознает, что переработанное мясо (колбасы, бекон, ветчина) является значимым фактором риска развития колоректального рака. Об этом сообщает Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM).

Однако недостаток знаний легко исправить. После разъяснительной работы две трети участников опроса поддержали обязательное нанесение предупреждающих этикеток на упаковку подобных товаров.

Проблема становится все более острой. Врач-терапевт Джозеф Баррокас констатирует, что колоректальный рак стремительно «молодеет», превращаясь в одну из основных причин гибели людей от онкологии в возрасте до 50 лет. При этом связь между рационом и болезнью для многих остается скрытой.

Исследование также выявило дефицит врачебной коммуникации: лишь каждый третий опрошенный слышал о подобных рисках от своего доктора. Эксперты настаивают: разговоры о питании должны стать неотъемлемой частью профилактических осмотров наравне со скрининговыми тестами.

Снизить угрозу помогает осознанный подход к образу жизни. Например, переход на растительную диету сокращает вероятность развития болезни на 22%. А достаточное количество клетчатки в меню снижает риск образования полипов, которые нередко предшествуют опухолям, на 72%.

К ключевым факторам защиты также относятся контроль массы тела, умеренность в спиртном и спорт.

Диетолог Анна Херби напоминает о простой формуле: добавление каждых 10 г клетчатки в суточный рацион снижает риск колоректального рака примерно на 10%. Достичь этого можно без сложных схем — достаточно добавить в меню ягоды, бобовые или семена.

Специалисты уверены: информирование населения о пищевых рисках — это мощный инструмент профилактики, способный переломить тенденцию роста онкологических заболеваний среди молодых людей.

