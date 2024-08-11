Врачи Клинской и Пушкинской больниц осмотрели детей и взрослых, прибывших из Курской области

Подмосковные врачи провели медицинский осмотр детей и взрослых, прибывших в регион из Курской области. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что всего специалисты провели осмотр более трехсот двадцати детей и более пятидесяти взрослых. Для проведения осмотров были направлены врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры.

Глава ведомства Алексей Сапанюк отметил, что по результатам осмотров несколько маленьких пациентов направлены в стационар под наблюдение врачей.

Кроме того, ранее в Курскую область было направлено 7 бригад скорой помощи и 22 врача для оказания медицинской помощи пострадавшим.