«Все сложнее справиться»: выяснилось, какие виды гриппа распространены в Москве и Московской области

В Москве и Московской области циркулируют вирусы гриппа четырех видов, из-за которых и происходят вспышки заболеваемости. В прошлом они приводили даже к пандемии. Об этом рассказал вирусолог Сергей Вострухов.

Специалист раскрыл особенности распространенных в Москве и Подмосковье видов гриппа и рассказал, как обезопасить свое здоровье.

Виды

Биотехнолог отметил, что мы ежедневно сталкиваемся с видами гриппа, которые традиционно обозначают латинскими буквами.

«Вирус типа А заражает человека, птиц и животных, а вирус типа В угрожает только человеку. Из этих штаммов время от времени возникают варианты, обладающие повышенной контагиозностью, то есть заразностью», — пояснил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, подобные варианты вирусов легко передаются от человека к человеку, быстро развиваются в организме, приводят к высокой температуре и болевым синдромам.

«А заражение вирусом гриппа типа C не приводит к развитию серьезного заболевания. Этот вид не представляет опасности для общественного здоровья. Вирус типа D и вовсе не передается человеку: им заражается, как правило, крупный рогатый скот. Серьезной эпидемической угрозы от него нет», — подчеркнул собеседник.

Как сохранить здоровье

Вирусолог предупредил, что мутировавшие варианты вируса гриппа штаммов A и B появляются довольно часто. Они особенно опасны, поэтому сдержать их вспышку можно только с помощью комплексной защиты.

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«Прежде всего, необходимо заблаговременно обратиться к специалистам и сделать прививку против гриппа, которая будет эффективна против актуальных на сезон заболеваемости штаммов вируса. Профилактика должна проводиться под присмотром врачей и только при полном отсутствии противопоказаний», — рассказал эксперт.

Биотехнолог посоветовал исключить самолечение антибиотиками: их принимают только после консультации со специалистом. Последствия самостоятельного лечения могут быть очень серьезными.

«Помимо вреда для здоровья, из-за неправильного применения антибиотиков появляются новые устойчивые штаммы бактерий, с которыми все сложнее справиться. Традиционные способы лечения становятся менее эффективными», — отметил Вострухов.

Специалист добавил, что от гриппа также спасают стандартные меры профилактики и индивидуальной защиты. Избегайте скоплений людей, исключите контакты с больными и принимайте поливитаминные препараты.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа.