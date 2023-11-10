Кампанию по вакцинации от гриппа продолжают проводить в Подмосковье

Так, с начала старта кампании прививку от гриппа сделали уже порядка 1 миллиона подмосковных детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что для удобства родителей дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детских садах.

Ранее губернатор Андрей воробьев сообщил что строительство бассейна в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» завершат уже в следующем году.