Кампанию по вакцинации от гриппа продолжают проводить в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Так, с начала старта кампании прививку от гриппа сделали уже порядка 1 миллиона подмосковных детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что для удобства родителей дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детских садах.
Ранее губернатор Андрей воробьев сообщил что строительство бассейна в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» завершат уже в следующем году.