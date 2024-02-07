Второй региональный эндокринологический центр открыли в Подмосковье

В МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского начал работать второй региональный эндокринологический центр. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Напоминаем, что на прошлой неделе начал прием пациентов такой же центр в Видновской больнице. Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что главная задача центров состоит в том, чтобы оказывать медпомощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями.

В региональном эндокринологическом центре можно получить консультации различных специалистов — начиная с диагностики и профилактики заболевания и заканчивая лечением. При необходимости и выявлении острой патологии пациенту может быть предложена госпитализация в стационар для оказания специальной и высокотехнологичной медпомощи.

Отмечается, что медицинская помощь здесь оказывается бесплатно. Направление на консультацию может получить любой житель Московской области при наличии показаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.