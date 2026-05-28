Ученый назвал показатель угасания организма у пожилых

Профессор медицинского факультета Университета Кэйо Ясумити Араи в беседе с РИА Новости рассказал о результатах исследования биомаркеров старения у японцев в возрасте 100 лет и старше. По его словам, высокий уровень белка NfL (нейрофиламент легкой цепи) в глубокой старости может указывать не только на повреждение мозга, но и на общее старение организма.

Араи пояснил, что NfL традиционно считается маркером повреждения нервных аксонов и отражает степень общего повреждения мозга. Однако в их исследовании высокий уровень этого белка также был связан со снижением функции почек, анемией и падением уровня альбумина. Ученый предположил, что NfL, вероятно, отражает и общую хрупкость организма, и процессы старения в целом.

Профессор и его коллеги из Центра исследований долгожителей изучили связь нескольких биомаркеров с когнитивными функциями и смертностью у столетних японцев. По мнению Араи, за снижением когнитивных способностей у людей этого возраста могут стоять широкие возрастные процессы, включая нарушения мозгового кровообращения и хроническое воспаление.

При этом ученый обратил внимание на важный нюанс: NfL выводится из организма почками, поэтому у сверхпожилых людей со сниженной почечной функцией его концентрация может повышаться вне зависимости от степени повреждения мозга. Для получения окончательных выводов, подчеркнул Араи, необходимы дальнейшие исследования, в том числе анализ временных рядов данных о биомаркерах и общем состоянии стареющего организма.

Ранее косметолог рассказала о новом поколении антивозрастного ухода.