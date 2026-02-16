Здоровье в ваших руках: министр Мурашко о роли пациента в успешном лечении

В ходе рабочей поездки в Кировскую область министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на тревожную тенденцию: несмотря на развитие новых медицинских технологий и методов лечения, некоторые граждане недостаточно ответственно относятся к сохранению своего здоровья, сообщает ТАСС .

Министр подчеркнул, что современные методы лечения — в том числе в онкологии и кардиологии — позволяют спасать жизни, однако их эффективность во многом зависит от сознательного отношения пациента к собственному здоровью и соблюдения врачебных рекомендаций.

В качестве примера Мурашко привел случай из практики одной из кировских больниц: 55‑летняя пациентка самостоятельно отменила назначенную терапию, что привело к прогрессированию заболевания и тяжелым последствиям. Хотя врачам удалось стабилизировать состояние женщины, министр отметил, что так бывает не всегда — в ряде случаев болезнь может взять верх.

По словам главы Минздрава, ключевую роль в сохранении здоровья играют:

соблюдение рекомендаций врачей;

регулярные профилактические осмотры;

прохождение диспансеризации;

диспансерное наблюдение;

социальные факторы — борьба с алкоголизмом и приверженность здоровому образу жизни.

«Рекомендации врачей, профилактические осмотры, диспансеризация, диспансерное наблюдение — все это имеет большое, колоссальное значение», — подчеркнул Михаил Мурашко.

