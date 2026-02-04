Сомнолог объяснил, как свет фонарей и гаджетов разрушает сон

Жители мегаполисов почти забыли, что такое настоящая темнота. Ночь в городе — это нескончаемое световое шоу: фонари, неоновая реклама, фары машин. Этот постоянный фон проникает в наши спальни, создавая иллюзию безопасности, но украшая у нас самое ценное — качественный сон. Врач-сомнолог Роман Бузунов объясняет, что даже сквозь сомкнутые веки фотоны света попадают на сетчатку, и мозг считывает это как сигнал к бодрствованию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам медика, он подавляет выработку мелатонина, гормона, отвечающего за засыпание и регуляцию циркадных ритмов, что оборачивается ночными пробуждениями и поверхностным, невосстанавливающим отдыхом.

Он уточнил, что особенно коварны резкие вспышки — луч фар, внезапно врывающийся в комнату, или свет от экрана смартфона, на который мы смотрим перед сном. Мозг может воспринять их как угрозу, моментально переводя организм в состояние стрессовой готовности. Регулярное повторение таких микро-пробуждений запускает опасный механизм. Сначала это просто трудности с засыпанием, затем добавляется тревожное ожидание бессонницы, и в итоге формируется условный рефлекс, когда сама кровать начинает ассоциироваться с бодрствованием, а не со сном. Человек, сколько бы ни лежал, не может заснуть, попадая в порочный круг хронической бессонницы.

По мнению врача, противостоять световому загрязнению можно и нужно. Самый эффективный способ — вернуть в спальню полную темноту с помощью специальных блэкаут-штор, не пропускающих свет. Если же без ночника не обойтись, например, для детей или пожилых, его нужно правильно выбрать. Источник должен давать не белый или голубой, а тусклый красноватый свет и располагаться так, чтобы свет был рассеянным, а не бил прямо в глаза.

Он резюмировал, что борьба за здоровый сон в городе — это осознанная гигиена спальни. Это понимание, что даже самый слабый, но постоянный свет за окном — не безобидный фон, а фактор, медленно разрушающий наши естественные ритмы. Инвестиция в темноту и правильный ночник оказывается инвестицией в собственное здоровье, предотвращая накопление усталости, раздражительности и риска серьезных нарушений сна.

Ранее он объяснил, когда проблемы со сном указывают на клиническую бессонницу.