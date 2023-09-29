«Дополнительные сборы»: названы уловки управляющих компаний, позволяющие тянуть деньги из жильцов

Управляющие компании (УК) могут включать в платежки по ЖКУ «дополнительные опции», которые в реальности не являются обязательными. Такими наблюдениями с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделились представители коллегии адвокатов «Власова и партнеры».

Во-первых, как отмечается в исследовании экспертов, очень часто УК завышают стоимость коммунальных услуг: как израсходованных непосредственно собственником помещения, так потраченных на общедомовые нужды.

«При отсутствии счетчиков в квартире они могут увеличивать повышающие коэффициенты или нормативы. Много нарушений традиционно управляющие организации совершают в начислениях оплаты за отопление, и разница в конечной сумме в результате такого нарушения может быть очень значительна», — заявила нашему корреспонденту председатель коллегии, адвокат Ольга Власова.

Иногда, по ее словам, УК, также завышают в расчетных документах общую площадь жилого помещения, что увеличивает стоимость, например, оплаты за содержание и ремонт общедомового имущества.

«Часто УК и расчетные центры расщепляют платежи за ЖКХ, искусственно создают задолженность даже у добросовестных плательщиков, «раскидывают» свои долги перед ресурсоснабжающими компаниями на собственников, которые к образованию этого долга не причастны», — подчеркнула Власова.

Отдельно адвокат отметила, что очень много нарушений и злоупотреблений происходит в новостройках ввиду несовершенства действующего законодательства.

«Застройщики, не дожидаясь, пока местные органы исполнительной власти проведут конкурс на управление новым домом или пока все дольщики получат квартиры по акту от застройщика, проводят общее собрание собственников и, формально имея большинство голосов, выбирают аффилированную УК и утверждают очень высокий тариф на содержание и ремонт общего имущества дома, никак его экономически не обосновывая», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, по ее словам, некоторые УК включают в платежные документы дополнительные, не являющиеся коммунальными или жилищными, услуги, куда порой просто дублируют те опции, которые должна предоставлять УК в рамках уже установленного тарифа.

«И, наконец, многие собственники занимают инертную позицию и не знают о том, как можно существенно минимизировать свои расходы на оплату ЖКХ, а также получать доход от сдачи в пользование общедомового имущества», — подытожила адвокат.

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