«Желание спасать других людей»: как понять, что вы абьюзер

На сегодняшний день абьюз — одна из самых обсуждаемых тем, которые касаются отношений. Однако распознать абьюзера в близком человеке или даже в самом себе бывает непросто.

Айгуль Сюндюкова, практический психолог, назвала основные приметы абьюзера. С их помощью люди смогут самостоятельно определить, что являются проблемой для окружающих.

«Первый ключевой фактор — желание обесценивать и идеализировать. Это то, что давит на психику больше всего, так как задает планку высоких требований. Абьюзер никогда не останется доволен ни собой, ни теми, кто находится рядом. А помимо этого, его выдает желание спорить и навязывать свою точку зрения. Если у такого человека нет достаточной подпитки в виде превосходства, он чувствует подавленность и неудовлетворенность, ищет это «топливо» в спорах, где может своим авторитетом подавить мнение другого», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У каждого человека, напомнила эксперт, есть «рычаг» в виде чувства вины. Абьюзер же давит на это чувство с целью выйти «чистым» из того или иного конфликта, его основная цель — внушить «жертве», что она неправа.

«Желание спасать других людей — тоже отчасти черта абьюзера. Человек чувствует себя умнее, осознаннее, лучше, чем другие, и спасая хочет оставить человека в долгу, а значит, подавить его волю», — добавила Сюндюкова.

Абьюз происходит исключительно в вертикальных отношениях, подчеркнула психолог, где человек так или иначе может чувствовать некое превосходство над другим. Важная задача — научиться строить отношения на горизонтальном уровне, подразумевающие, что у каждого есть своя жизнь, свое мнение, свой ценностный ряд, свои потребности, личные границы, и каждому есть, что дать другому.

Ранее мы называли психологические термины, которые придут на смену абьюзу и харассменту.