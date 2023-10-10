На смену абьюзу и харассменту: психологические термины, которые скоро станут популярными

Абьюз, харассмент и газлайтинг — эти и многие другие слова стали популярны несколько лет назад и через какое-то время стали общеупотребимыми. Кому-то они сразу не понравились как новомодные иностранные заимствования, а кто-то с радостью обогатил ими свою речь.

Но какие психологические термины еще не набрали популярность и только ждут своего часа? Психолог и мотивационный спикер Алена Макарова назвала такие слова и дала им определение.

«Отмечу, что термины появляются, когда нужно описать сложные ситуации одним словом, а не несколькими предложениями. Это узнаваемые ситуации: мы употребляем всего одно слово, а человек понимает, о чем идет речь», — пояснила Макарова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, новые слова в психологии появляются по мере того, какие проблемы обостряются в обществе и волнуют все больше людей.

«Одним из таких слов в скором времени станет «моббинг» — это форма психологического насилия и давления на работе. Он проявляется в регулярной агрессии одних сотрудников или начальников в отношении других сотрудников», — отметила собеседница.

Психолог отметила, что слово «моббинг» обозначает комплекс проблем: унижение, домогательства, издевательства и изоляцию. Оно объединяет их все и говорит об актуальной проблеме.

«Еще одно близкое по смыслу слово — «боссинг». Его употребляют, когда описывают давление начальника на сотрудника. В отличие от моббинга, где речь идет о коллективном давлении, боссинг говорит о притеснении со стороны руководителя», — подчеркнула Макарова.

Также эксперт упомянула термин «е-груминг». Он означает повышенный интерес к внешнему виду своих страниц в социальных сетях. Е-грумер следит за своими фото и удаляет неприятные комментарии на случай, если в профиль зайдут важные ему люди.

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