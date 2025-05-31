Брук Шилдс исполнилось 60: жесткая мать, эротические фотосессии в 10 лет и изнасилование — путь «голливудской Лолиты»

Брук Шилдс, известной американской актрисе и модели, 31 мая исполняется 60 лет. Она стала популярной еще в подростковом возрасте благодаря своим ролям в фильмах «Синяя лагуна» и «Привилегия». С самого детства Шилдс пришлось нелегко: строгий контроль родителей, критика внешности и изнасилования. Что пришлось пережить актрисе на пути к славе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тяжелое детство

Шилдс родилась 31 мая 1965 года в Нью-Йорке. Ее детство можно описать как сложное и полное испытаний. Ее мать Тери была известной моделью и актрисой, но также страдала от алкогольной зависимости и была эмоционально нестабильна. Брук находилась в постоянном стрессе и не имела возможности просто быть ребенком: помимо съемок, в ее расписании были уроки музыки, балета, актерского мастерства и верховой езды. Тери, не добившись успеха в карьере, стала менеджером дочери, активно зарабатывая на ее красоте. Кроме того, Брук была нежеланным ребенком, из-за чего ее родители развелись, когда будущей актрисе было всего пять месяцев.

Поэтому с самого раннего возраста актриса начала работать в модельном бизнесе. Всего в 11 месяцев она стала лицом рекламной кампании для детских подгузников, и с тех пор ее карьера стремительно пошла вверх. Кроме того, мать Брук легко соглашалась на обнаженные фотосессии, когда девочке было 10 лет.

В 12 лет она уже снималась в фильмах. Ее роль в кинокартине «Pretty Baby», где Шилдс сыграла подростка, работавшего в борделе, вызвала критику, что сказалось на ее психическом здоровье. В фильме она не раз появлялась на экране голой, а позже вновь обнажилась в комедии «Только ты и я, малыш». Также актриса приняла участие в съемках таких известных фильмов, как: «Голубая лагуна» (1980 год), «Помадные джунгли» (2008 год), «Полуночный экспресс» (2008 год), «Замок на рождество» (2021 год).

Брук Шилдс приходилось жить под жестким контролем матери. Тери стремилась управлять карьерой Брук и постоянно подчеркивала важность популярности и успеха в индустрии развлечений. Мать часто критиковала внешность и достижения Шилдс, что провоцировало комплекс неполноценности у девочки.

Фото: [ Кадр из фильма «Бесконечная любовь». Режиссер Ф. Дзеффирелли. 1981 год ]

Личная жизнь

Когда Брук было всего 22 года, на нее напал влиятельный человек из киноиндустрии, чье имя она до сих пор не назвала. Шилдс встретилась с мужчиной на деловом ужине для обсуждения рабочих вопросов и перспектив дальнейшего сотрудничества в кинопроектах. Она знала его и не могла подумать ничего плохого, когда после встречи он предложил ей подождать такси в его номере и выпить вина. Брук оказалась совершенно не готова к нападению. В состоянии сильного испуга она почти не сопротивлялась, сосредоточившись исключительно на выживании. После пережитого насилия актриса ушла в себя и постоянно ощущала вину, считая, что спровоцировала случившееся.

После прекращения зависимых отношений с матерью Брук Шилдс начала искать поддержку у мужчин. С 1997 по 1999 годы актриса была замужем за знаменитым теннисистом Андре Агасси, который стал для нее очень близким человеком. Однако Агасси оказался жестоким, а конфликты стали привычной частью их совместной жизни, в результате чего брак завершился разводом в 1999 году.

С 2001 года Шилдс вышла замуж за американского сценариста, режиссера и продюсера Криса Хенчи. В браке родились две дочери: Роуэн Фрэнсис Хенчи и Грир Хаммонд Хенчи

Ей удалось преодолеть психологические трудности благодаря второму браку. Брук осознала, что ее основная роль — быть женой и матерью. С помощью психотерапии и поддержкой семьи Шилдс обрела уверенность в себе. Она примирилась с пережитыми травмами и больше не боится о них говорить.

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