«Что я — сумасшедшая?»: Валерия призналась, что не слушает свои песни

Певица Валерия призналась, что слушает собственные песни только в тот момент, когда работает над ними. Об этом артистка заявила журналистам на концерте «Звезды Дорожного радио», передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Валерия рассказала, что не слушает вообще никакие песни, потому что машина перестала быть средством передвижения, а стала «домом на колесах». В авто Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным работают — «решают разные вопросы», рассказала она.

На вопрос о том, слушает ли артистка собственные песни, журналисты получили весьма однозначный ответ.

«Что я — сумасшедшая? Я, конечно, когда работаю над песней, слушаю. А вот так, что «дай-ка я включу послушать», — [нет]. Интересно, когда мне в основном присылают видео, когда на радио играют мои песни», — призналась она.

Ранее SHAMAN ответил на вопрос о рождении ребенка с Екатериной Мизулиной.