Зоркий глаз ребенка спас для истории редчайший меч викингов: история из Норвегии

Во время экскурсии ученик заметил на вспаханном поле древнее оружие. Археологи подтвердили редкость находки и передали меч в музей Осло, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Ancient Origins.

Экскурсия обернулась археологическим открытием

Обычная школьная вылазка привела к уникальной находке в Норвегии. Юный Хенрик Рефснес Мортведт вместе с одноклассниками исследовал вспаханное поле в местности Брандбу. Внимательный взгляд ребенка разглядел в земле нечто необычное. Как позже выяснили специалисты, это был редкий однолезвийный меч.

Возраст оружия поразил ученых

Преподаватели и школьники сразу же связались с археологами. Прибывшие специалисты провели осмотр и подтвердили высокую ценность находки. Оружию оказалось около 1,3 тысячи лет, и оно относится к началу эпохи викингов. Исследователи отдельно отметили, что древний клинок сохранился в хорошем состоянии для своего возраста.

Артефакт отправили на изучение в музей Осло

Древний меч уже передан в Культурно-исторический музей Осло, где эксперты приступят к его тщательному изучению. Археологи выразили признательность мальчику и его учителям за бдительность. По словам специалистов, своевременная передача находки профессионалам позволила сохранить ценный экспонат для истории и будущих поколений.