Девушки вздохнули с облегчением: опасно ли душе влюбляться в священника

Представитель церкви заявил, что нет ничего зазорного в популярности пастырей у девушек. Священники остаются людьми, но обязаны соблюдать приличия. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Shot.

Популярность пастырей у девушек не сочли зазорной

Зампред Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с журналистами высказался о возможных романтических чувствах прихожанок к священнослужителям. По его словам, нет ничего порочного в том, что девушки проявляют интерес к пастырям. Он напомнил, что священники — это в первую очередь обычные люди, наделенные саном.

Священнослужители обязаны избегать соблазнов

Представитель РПЦ подчеркнул, что пастыри всячески стараются не провоцировать прихожан. Они должны соблюдать правила приличия, в том числе при ведении аккаунтов в социальных сетях. Это необходимо, чтобы исключить любые поводы для возникновения неуместных искушений или недопонимания.

Контент в соцсетях сравнили с книгопечатанием

Кипшидзе провел параллель между современными способами привлечения людей к вере и изобретением книгопечатания. По его мнению, новые подходы благодаря соцсетям сродни тому перевороту, который когда-то сделал книги главным инструментом миссионерской работы. Руководство церкви активно помогает пастырям создавать популярный контент. Для этого даже сформировали совет священников-блогеров, где служители обмениваются опытом и вырабатывают общие правила поведения в интернете. Кипшидзе отметил, что в результате число молодых прихожан в храмах неуклонно растет.

Патриарх Кирилл рассказал о запретных просьбах в молитвах

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл объяснил верующим, о чем нельзя просить высшие силы. Он заявил, что небо не отвечает на просьбы о материальных благах, например об увеличении зарплаты, повышении в должности, покупке дома, машины или поездке в отпуск. По словам священнослужителя, Бога можно просить лишь о том, что касается жизни, веры и отношений с близкими. При этом он добавил, что во время молитвы нельзя допускать сомнений.