Природа взбесилась: на Кубани смерч прошелся по домам прямо на глазах

Жители Краснодарского края стали свидетелями опасного природного явления. Атмосферный вихрь заметили на автомобильной трассе между городом Армавир и станицей Отрадной. Очевидцы поделились впечатлениями, что смерч срывал крыши с построек, которые располагались вдоль дороги. Помимо этого, в регионе зафиксировали локальные грозы, а также выпадение града. Об этом пишет МК со ссылкой на Shot.

Кадры явления опубликовали в местном телеграм-канале

Станичники сняли происходящее на видео. В местных телеграм-каналах появились кадры, где отчетливо видно воронку смерча над лесной зоной. Местные жители смогли запечатлеть мощь стихии на расстоянии.

Серия торнадо ранее обрушилась на американский штат

В начале недели другая стихия ударила по штату Миссисипи в США. Там прошла серия торнадо. С вечера 6 мая метеорологи зарегистрировали не менее 14 вихрей. Пострадали 17 человек, причем 12 из них потребовалась госпитализация из трейлерного парка в городе Боуг-Читто. Стихия разрушила или повредила более тысячи строений. Упавшие обломки оборвали линии электропередачи, оставив без света около 19 тысяч человек.