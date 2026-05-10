Громкий список вакансий, за которыми сейчас охотятся все кадровые агентства: опубликован список
РИА Новости: появился рейтинг востребованных отраслей для трудоустройства в РФ
Аналитики рынка труда представили свежий обзор вакансий, выявив сферы с самым высоким спросом на персонал в середине 2026 года. Исследование, базирующееся на данных сервиса SuperJob, демонстрирует стабильный интерес работодателей к рабочим специальностям и квалифицированным инженерным кадрам, пишет РИА Новости.
Лидеры по количеству предложений о работе
Первое место в списке наиболее нуждающихся в сотрудниках отраслей занял ритейл. В розничной торговле сохраняется колоссальный спрос на линейный персонал: чаще всего компании ищут продавцов-консультантов, кассиров и администраторов торговых залов. Масштабирование торговых сетей продолжает формировать основной объем открытых позиций в базе вакансий.
Спрос в промышленном и производственном секторах
Второй по значимости сферой стала промышленность. Здесь наблюдается выраженный дефицит представителей рабочих профессий, в частности токарей, электриков и слесарей. Кроме того, производственные предприятия активно конкурируют за инженерно-технический персонал. Особенную ценность для работодателей сейчас представляют конструкторы, механики и технологи, способные обеспечить бесперебойную работу заводов.
Кадровый голод в строительстве и логистике
Замыкает тройку лидеров строительная индустрия. В этой области наиболее востребованы квалифицированные электрогазосварщики, электромонтажники и слесари-сантехники. В сегменте управления и проектирования сохраняется высокая потребность в сметчиках и инженерах-проектировщиках. Помимо этого, в число приоритетных направлений для поиска работы вошли медицина, логистические компании и транспортная сфера.