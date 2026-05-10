Эти машины с логотипом Lada разрушают стереотипы раз и навсегда: назван топ необычных машин

Российские доработчики превращают серийные модели в необычный транспорт. В гамме замечены грузовик из Granta и седельный тягач на базе Нивы. На это обратил внимание журнал Motor.

Бюджетная Granta превратилась в бортовой грузовик

Российские компании-билдеры продолжают удивлять нестандартными проектами на базе отечественных автомобилей. Как обратил внимание журнал Motor, в их числе можно встретить бортовой грузовик, созданный из бюджетной модели Lada Granta. Также специалисты предлагают автобус, собранный на шасси универсала Lada Largus.

Классическая Нива стала седельным тягачом

Особого внимания заслуживает проект на основе легендарной Нивы. Внедорожник переделали в полноценный седельный тягач, способный буксировать полуприцеп. Грузоподъемность этой сцепки достигает полутора тонн, а длина грузовой платформы полуприцепа составляет 6,2 метра.

Сторонние ателье предлагают и спецтранспорт под заказ

Перечень компаний, дорабатывающих автомобили Lada, весьма обширен. Издание уточняет, что среди их предложений числятся хлебные фургоны, вместительные минивэны, кареты скорой помощи, а также бронированные внедорожники, оснащенные специальным медицинским оборудованием.

В самом «АвтоВАЗе» в первой половине мая идет масштабная модернизация производства. Предприятие направило на эти цели более полумиллиарда рублей. Всего запланировано выполнить свыше 15 тысяч работ, к которым ежедневно привлекают 110 тысяч человек.