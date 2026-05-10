Артемий Лебедев шокировал признанием о том, как помочился на крокодила

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, который никогда не боялся эпатажных выходок, в очередной раз шокировал публику, сообщает «Лента.ру». На этот раз он поделился историей, которая произошла в Африке.

По словам Лебедева, в одном из национальных парков он сделал нечто неординарное: расстегнул ширинку и помочился на крокодила. Рядом, как утверждает блогер, никого не было, а сама рептилия после этой процедуры просто развернулась и уплыла.

Свое отношение к произошедшему Лебедев объяснил просто: им движет презрение к земноводным. При этом он особо подчеркнул, что к млекопитающим относится с огромным уважением.

«На собаку я бы так никогда не сделал», — заверил дизайнер.

Интересно, что это не первый конфликт Лебедева с миром фауны. Раньше он уже жаловался на нашествие жаб на своем дачном участке, и, судя по всему, его отношение к земноводным с тех пор не улучшилось.

Ранее журналистка и писательница Татьяна Толстая прокомментировала инцидент с Артемием Лебедевым и Олесей Иванченко на шоу «Натальная карта».