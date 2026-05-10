Русский хор спел «Коробочку» для Уиллема Дефо в Венеции: видео с актером стало вирусным в Сети

В мире высокого искусства и случайных встреч иногда случаются моменты, которые трогают душу сильнее, чем продуманные инсталляции. Знаменитый американский актер Уиллем Дефо, которого зрители знают по фильмам «Отель "Гранд Будапешт"» и «Английский пациент», заглянул в российский павильон на Венецианской биеннале, сообщает Super.ru. И там его ждал сюрприз.

Для голливудской звезды выступил русский хор «Толока», исполнив народную песню «Коробочка». Дефо с интересом слушал, а видео этого момента, опубликованное в аккаунте коллектива, быстро разлетелось по интернету.

Сами участники ансамбля признались, что рады были видеть, как русская музыка вызывает теплые эмоции у людей из других культур.

«Мы верим, что русская песня достойна мирового признания», — отметили представители «Толоки».

Кстати, это не первый случай, когда Дефо становится героем вирусных видео. Ранее в Сети завирусился другой ролик: на церемонии вручения именной звезды на Аллее славы в Голливуде актер Педро Паскаль прикоснулся к беременной супруге Дефо, а реакция самого Уиллема на этот жест превратилась в мем.

