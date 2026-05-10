Новая схема индексации пенсий в России: как изменятся выплаты в ближайшие несколько месяцев

В России определены ключевые даты следующих этапов корректировки пенсионных выплат. До конца текущего года изменения затронут две крупные категории граждан: тех, кто продолжает трудовую деятельность, и бывших военнослужащих, пишет ТАСС.

Августовский перерасчет для работающих граждан

Юлия Финогенова, профессор РЭУ имени Плеханова, сообщила, что 1 августа 2026 года будет произведен плановый перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Данная процедура носит ежегодный характер и направлена на учет страховых взносов, которые поступили на счета граждан за прошедший год. Важно понимать, что этот механизм отличается от стандартной индексации и не требует подачи дополнительных заявлений — увеличение суммы произойдет в автоматическом режиме.

Индексация выплат военным пенсионерам в октябре

Следующий важный этап запланирован на 1 октября 2026 года. В этот день будет проиндексировано государственное пенсионное обеспечение для лиц, проходивших военную и приравненную к ней службу. Эксперт пояснила, что размер выплат сохранится на отметке 93,59% от суммы денежного довольствия. При этом ожидается, что коэффициент индексации будет скорректирован с учетом фактических показателей инфляции, чтобы компенсировать рост потребительских цен.

Перспективы и новые правила индексации

Стоит напомнить, что основная индексация страховых пенсий в текущем году уже была реализована 1 января, составив 7,6%. В дальнейшем законодательство предполагает переход на двухэтапную систему повышения выплат — в феврале и апреле. Такой подход позволит более гибко реагировать на уровень инфляции и темпы роста средних заработных плат в стране. При этом плановые августовские корректировки для работающих пенсионеров сохранятся в полном объеме.