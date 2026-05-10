Andes-диверсант: ученые в России оценили опасность хантавируса и возможные риски

Инцидент на круизном лайнере в Южной Атлантике всколыхнул мировое сообщество: восемь заболевших, пятеро с подтвержденным диагнозом и трое погибших. Причина — хантавирус Andes, который убивает до половины зараженных и, в отличие от большинства своих «родственников», умеет передаваться от человека к человеку. Редакция Наука Mail опросила ведущих российских вирусологов и инфекционистов, чтобы выяснить, стоит ли ждать новой глобальной угрозы или паника преждевременна.

Судно MV Hondius, возвращавшееся из антарктического круиза, превратилось в плавучий госпиталь в начале мая 2026 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 7 мая на борту зафиксировали восемь случаев тяжелой инфекции. Лабораторный анализ подтвердил: виной всему — вирус Andes. Первый пациент почувствовал недомогание 6 апреля (лихорадка, головная боль, диарея), но спасти его не удалось — как и его спутницу, с которой он жил в одной каюте. Вопрос, который сегодня тревожит эпидемиологов: почему локальная трагедия не превратилась в сюжет для фильма-катастрофы?

Правило с единственным исключением

Природное семейство хантавирусов насчитывает десятки представителей. Их резервуар — грызуны. Человек обычно заражается, вдыхая пыль с высохшими экскрементами мышей или при уборке сараев. Передача от человека к человеку для этого семейства — редчайшее табу. Кроме одного случая.

«Абсолютное большинство хантавирусов не передаются от человека к человеку. Вирус Андес — это исключение. Редкое эволюционное отклонение, а не правило для всего семейства хантавирусов», — отметил Мурад Шахмарданов.

Молекулярная аномалия

Кандидат медицинских наук, доцент РУДН Ольга Бутранова указывает на конкретные биологические причины такой уникальности. У южноамериканского штамма обнаружены изменения в структуре гликопротеинов — это облегчает вирусу заражение клеток верхних дыхательных путей. Именно этот механизм критически важен для воздушно-капельной передачи, которой так боялись во времена COVID-19.

Кроме того, Andes virus активно размножается в легочной ткани, создавая высокие концентрации возбудителя в слюне и выдыхаемом воздухе. Научный сотрудник группы «Иммунология и инфектология» научного центра LIFT Инна Тулаева подтверждает: «Для него убедительно подтвердили передачу от человека к человеку».

Цена близкого контакта

Однако способность к заражению через воздух еще не делает вирус новым SARS-CoV-2. Академик РАН Сергей Нетесов отмечает крайне специфичные условия, необходимые для инфицирования. Передача происходит только при очень близком контакте: совместное проживание, поцелуи, использование общей зубной щетки или курение одной сигареты. Кратковременный разговор в офисе или поездка в автобусе риска не несут.

«Если расстояние между контактирующими сто метров — риск нулевой. Десять метров — тоже нулевая. А вот полметра — другое дело», — отметил Нетесов.

Почему не будет второй пандемии

Летальность вируса Андес пугает — от 30% до 50%. Для сравнения: в 2025 году только в Северной и Южной Америке зарегистрировали 229 случаев заболеваний, вызванных разными хантавирусами, из них 59 закончились смертью. Но высокая смертность — плохой помощник для эпидемии. Вирус убивает хозяина слишком быстро, не успевая найти новых.

Кроме того, геном ANDV, как подтверждают исследования, остается удивительно стабильным. Ольга Бутранова замечает: для него не типично приобретение новых мутаций даже в ответ на активное внешнее воздействие. Вирус не стремится эволюционировать в сторону большей заразности — у него просто нет этой «цели» как у разумного существа.

Практические выводы

ВОЗ оценивает риск глобальной эпидемии Andes virus как низкий. Основная опасность по-прежнему связана не с межчеловеческой передачей, а с контактом с грызунами — длиннохвостыми хомяками из Чили и Аргентины. Для профилактики достаточно простых правил: избегать скоплений грызунов, использовать респираторы при уборке и не пренебрегать перчатками.

Инцидент на MV Hondius — тревожный звонок. Но это именно звонок, а не сирена. Вирус Андес остается пугающей аномалией в мире хантавирусов, однако его шанс стать новым ковидом стремится к нулю.

