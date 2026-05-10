Тайны и загадки Москвы теперь будут изучать в школах

Структура обучения по возрастам

Учебный план распределен на три года обучения, охватывая период с пятого по седьмой класс. Пятиклассники приступят к изучению истоков города, начиная с глубокой древности и заканчивая серединой 16 века. Шестой класс посвящен эпохе становления Российской империи и развитию города до начала 20 столетия. Завершающий этап программы в седьмом классе полностью сфокусирован на событиях новейшей истории мегаполиса.

Особенности учебных пособий

Методические материалы курса отличаются высокой интерактивностью и глубиной проработки. Учебники разделены на тематические блоки, такие как исследование исторических топонимов и изучение быта выдающихся москвичей прошлого. Издания насыщены картами, сложными практическими задачами и редкими иллюстрациями. Для удобства школьников предусмотрена цифровая версия пособия, доступная через специализированный образовательный портал. Электронный формат включает в себя не только теорию, но и готовые экскурсионные маршруты для самостоятельного посещения исторических локаций.

Цели и задачи проекта

Внедрение курса является частью реализации национальных проектов, направленных на развитие интереса молодежи к культуре и наследию своей малой родины. По мнению градоначальника, формирование глубоких знаний об истории столицы у подрастающего поколения помогает укрепить связь между эпохами и воспитывает осознанное отношение к культурному коду города.