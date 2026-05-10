Эта дата важнее 1 января: военные пенсионеры получат приятный сюрприз

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в разговоре с журналистами напомнила о запланированных государством изменениях в системе пенсионных выплат. До завершения 2026 года работающих пенсионеров ожидает процедура перерасчета страховых пенсий. Она запланирована на 1 августа и будет проводиться ежегодно, пишет ТАСС.

Индексация выплат военным назначена на начало осени

Особое внимание эксперт уделила военным пенсионерам. С 1 октября 2026 года для них состоится плановое повышение пенсий в рамках государственного пенсионного обеспечения. Финогенова пояснила, что размер выплат для этой категории сохранится на уровне 93,59 процента от суммы денежного довольствия с учетом всех действующих надбавок. По словам специалиста, финальный коэффициент индексации с высокой вероятностью скорректируют по фактической инфляции в сторону увеличения.

Важное различие двух механизмов начисления

Эксперт обратила внимание, что перерасчет и индексация являются разными механизмами. Страховые пенсии, самые массовые в стране, уже повысили с 1 января 2026 года на 7,6 процента. В ближайшие годы их будут индексировать дважды в год — в феврале и апреле — с привязкой к инфляции и росту заработных плат. При этом перерасчет для работающих пенсионеров не влечет за собой никакого ухудшения их условий.