В преддверии Дня Победы делегация Тульской области прибыла в Мариуполь, чтобы выполнить ритуал, ставший символом преемственности поколений. Гости возложили цветы к монументу, посвященному защитникам легендарного завода «Азовсталь». Только речь не о недавних событиях, а о героях Великой Отечественной — тех, кто 80 лет назад ковал победу у мартеновских печей и уходил в окопы прямо из заводских цехов. Об этом пишут «Тульские известия» .

Памятник, который выбрала для церемонии тульская делегация, стоит в Мариуполе не случайно. Это монумент азовстальцам — тем, кто погиб или пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. Композиция проста и сурова: матрос, солдат и рабочий, застывшие в едином порыве. Тысячи заводчан «Азовстали» ушли на фронт, и многие из них не вернулись.

Монумент пережил непростые времена. Он был торжественно восстановлен в 2024 году — спустя десятилетия после создания. Сегодня это не просто памятник, а напоминание о том, что индустриальное сердце Донбасса билось в унисон со всей страной в борьбе с нацизмом.

Церемония возложения прошла без излишней помпезности, но с подчеркнутым символизмом. Гости из Центральной России нашли время, чтобы поклониться рабочим и солдатам, чьи имена история сохранила лишь отчасти. Фактически, делегация Тульской области совершила ритуал исторической справедливости: напомнила, что подвиг «Азовстали» начался задолго до 2014 или 2022 года.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, комментируя событие в своем канале (информация распространяется в том числе через сервис MAX), сделал акцент на объединяющей силе праздника.

«День Великой Победы – праздник, объединяющий сердца – все народы, все поколения, всех граждан нашей страны», – написал своем канале в MAX губернатор Дмитрий Миляев.

Кадры с церемонии быстро разошлись в медиа. На них — люди в строгой одежде, склоненные головы и живые цветы на сером граните. Для Мариуполя, город которого пережил многое за последние годы, такой жест со стороны тульской делегации стал неформальным признанием: память о Великой Отечественной не имеет географических границ.

Никаких политических деклараций в ходе мероприятия озвучено не было. Только тишина, только цветы и только даты на постаменте. Этого, по мнению организаторов, достаточно, чтобы напомнить: «Азовсталь» — это не только индустриальный гигант, но и братская могила для тысяч советских солдат, чей подвиг не требует перевода на язык современных конфликтов.

