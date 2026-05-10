Поступление в вузы 2026: важные даты для всех, кто хочет учиться на бюджетных местах

Российские университеты готовятся к открытию дверей для абитуриентов. Стала известна точная дата начала приема документов на все формы обучения, а также крайние сроки подачи заявлений для бюджетников и контрактников в 2026 году, пишет РИА Новости.

Единый старт для всех уровней образования

Согласно официальным данным Министерства науки и высшего образования РФ, кампания по подаче документов в отечественные высшие учебные заведения начнется в фиксированную дату. С 20 июня абитуриенты смогут заявлять о своем намерении поступить на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также базового и специализированного высшего образования. Этот день станет общим стартом для всех поступающих вне зависимости от выбранного направления.

Сроки подачи документов на бюджетные места

Для тех, кто претендует на бесплатное обучение, установлены более сжатые временные рамки. По программам бакалавриата и специалитета прием документов планируется окончить в период с 10 по 20 июля. Абитуриенты, поступающие в магистратуру или на программы специализированного высшего образования на бюджетной основе, должны успеть подать бумаги до 20 августа. В министерстве подчеркнули, что точные даты завершения могут варьироваться в указанном диапазоне в зависимости от конкретного вуза.

Особенности приема на коммерческой основе

Для желающих обучаться платно предусмотрен максимально длительный период подачи заявлений. На все уровни образования прием документов от контрактников должен быть завершен не позднее 20 сентября. Ведомство отмечает, что такая разница в сроках обусловлена необходимостью четкого распределения бюджетных квот перед окончательным формированием списков на платные отделения. Владение актуальным графиком позволит будущим студентам грамотно спланировать процесс поступления.