Что можно и нельзя делать 10 июня: народные приметы на Никиту Гусятника

Православная церковь 10 июня вспоминает святителя Никиту Исповедника, а в народе дату называют Никита Гусятник. Что известно о приметах и запретах на 10 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святитель Никита Исповедник, епископ Халкидонский, родился в благочестивой семье в Византии. С юных лет он отличался стремлением к духовной жизни и глубоким пониманием Священного Писания. Приняв монашеский постриг, он вел строгую аскетическую жизнь, посвящая себя молитве и посту. Его добродетели привлекли внимание окружающих, и он был избран епископом Халкидонским.

В период иконоборчества святитель Никита проявил себя как ревностный защитник икон. Он смело обличал еретиков, не боясь ни угроз, ни преследований. За свою верность Православию он был подвергнут жестоким пыткам и заточению. Однако, несмотря на страдания, он не отступил от своих убеждений и продолжал проповедовать истинную веру. За свою непоколебимую верность святитель Никита получил прозвание Исповедника.

В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные святому. Верующие обращаются к святителю Никите с молитвами о помощи в духовных и мирских делах. Особым покровителем он считается для людей, страдающих от болезней глаз. В народе этот день называют Никита Гусятник, так как с этого времени начинался выпас гусят.

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Приметы

Если дождь начинается крупными каплями — скоро прекратится;

Гуси хлопают крыльями и чистятся — к дождю;

Много ос и они деятельны — к хорошей погоде;

Воздух над лесом синеет — погода будет теплой;

После дождя радуга быстро пропадает — к ясному дню;

Утром роса на колосьях — колошение будет доброе;

Если вокруг муравейника много муравьев — к хорошей погоде;

Нельзя ругать и гонять гусей;

Плохой приметой считается оставить окна и двери открытыми 10 июня;

Гостей в дом не звали специально, а если пришли — после их ухода убирались;

Нельзя ругаться на Никиту Гусятника, чтобы не привлечь беды в дом.

Именины в этот день празднуют: Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Алена, Елена.

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