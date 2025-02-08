Что нужно успеть до конца ретроградного Марса 24 февраля
Фото: [freepik.com]
До 24 февраля Марс находится в ретроградном движении. Это время часто воспринимается как период переосмысления, внутреннего анализа и коррекции действий. Астролог, эзотерик Элиана Астратова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что нужно успеть сделать до 24 февраля.
По словам эксперта, ретроградный Марс предлагает возможность тщательно пересмотреть свои цели и намерения.
«Постарайтесь успеть задаться вопросом, действительно ли вы находитесь на правильном пути. Подумайте о своих долгосрочных планах и выясните, что можно изменить или адаптировать, чтобы достичь желаемых целей. Это также период, когда следует обратить внимание на свои внутренние конфликты и агрессию», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Возможно, есть нерешенные проблемы или обиды, которые необходимо проработать, продолжила она.
Фото: [freepik.com]
«До конца ретроградного Марса стоит избегать больших и рискованных действий, особенно связанных с физической активностью. Если есть недоделанные дела, особенно те, которые требуют физической активности или работы с техникой, нужно завершить их до окончания ретроградного периода», — добавила астролог.
Важно использовать оставшееся время для планирования и подготовки к будущим действиям. Например, записать идеи и замыслы, чтобы быть готовым к реализации после завершения ретрограда.
«В общем, период ретроградного Марса — это время для размышлений, анализа и выхода на новый уровень осознанности, что позволит двигаться вперед более уверенно после 24 февраля», — заключила Астратова.
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