Что нужно успеть до конца ретроградного Марса 24 февраля

«Постарайтесь успеть задаться вопросом, действительно ли вы находитесь на правильном пути. Подумайте о своих долгосрочных планах и выясните, что можно изменить или адаптировать, чтобы достичь желаемых целей. Это также период, когда следует обратить внимание на свои внутренние конфликты и агрессию», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».