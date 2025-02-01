Одни на миллион: нумеролог раскрыла главные особенности людей, родившихся в феврале

В нумерологии месяц рождения оказывает определенное влияние на жизнь и судьбу человека. Чем отличаются люди, родившиеся в феврале, каковы их сильные и слабые стороны, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала знаменитый эзотерик, нумеролог Инесса Алиева.

Эксперт отметила, что в жизни людей с двойками в дате рождения главную роль играют учителя и наставники, которые старше их.

«Такие люди всегда тянутся к людям более старшего возраста. Задача февральских — это поддержание хороших отношений с дедушками, бабушками и всем старшим поколением. Эти души приходят чтобы присматривать за ними», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Такие люди, продолжила нумеролог, хранят семейные традиции. Они любят пересматривать старые фотографии, поддерживать порядки рода и разбираться в родословной.

«Чаще всего посвящают себя заботе о других. Они сострадательны, ранимы, могут наставить на истинный путь просто словами. Очень часто такие люди реализуют себя в сфере благотворительности. Кроме того, у февральских хорошо развита интуиция, потому что они рождены между Водолеем и Рыбами», — добавила Алиева.

Представители рожденных в феврале многое принимают близко к сердцу, достаточно ранимы и всегда стоят за правду до конца.

«Они хорошие родители. Бывают скромными, застенчивыми и никогда не будут выпячивать свое эго. Но их ранимость и сентиментальность может быть также и отрицательными чертами. Кроме того, такие люди очень свободолюбивы, достаточно хитры и их ни в коем случае нельзя ущемлять, потому что февральские любят свободу. Также могут быть рискованными, упрямыми, но очень целеустремленные», — заключила эзотерик.

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