Деградация Z-поколения: кто виноват в клиповом мышлении детей

Новые поколения не становятся глупее из-за гаджетов, поскольку ответственность за их развитие лежит на плечах родителей. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

Ранее в СМИ заявили, что поколение, появившееся на свет с 1997 года до начала 2010-х, сталкивается с ухудшением когнитивных способностей, что связывают с чрезмерной зависимостью от цифровых технологий в образовательной среде. Наблюдения за когнитивным развитием, ведущиеся с конца XIX века, показывают, что поколение Z стало первым, чьи показатели оказались ниже, чем у предшественников. Это выражается в снижении концентрации внимания, памяти, навыков чтения и математики, способности к решению задач, а также общего уровня IQ. Психолог Абравитова подчеркнула, что винить в подобных проблемах стоит родителей.

«Это не дети стали глупее, это глупые родители, которые дают такой импульс своим детям: что-то чрезмерно разрешают или наоборот ограничивают. Все вопросы, на мой взгляд, только к ним. Биология человека идет вперед, но очень медленно. По факту нас формируют обстоятельства и события. Тот воспитательный процесс и контекст, в котором ребенок развивается и идет по жизни. Поэтому говорить здесь о том, что биологически эти дети более глупые, чем предыдущее поколение, точно не стоит», — пояснила эксперт.

По ее словам, в иных условиях те же «зумеры» могли показаться умными.

«Если мы поместили бы их в другие условия, мы бы видели, что они в 10 раз покажутся нам умнее предыдущего поколения, потому что изменились условия их воспитания и их жизни», — выразила мнение специалист.

Психолог также подчеркнула, что проблема не в самих гаджетах, поскольку это инструмент, который несет и плюс, и минус.

«Смотря, что вы делаете в этом гаджете и чем занимаетесь. Если это пустота по типу мемов и пустых картинок, то у человека формируется клиповое мышление. Нейронные связи не наращиваются, а смысл нашего взросления — наращивание нейронных связей. Если вы в том же гаджете слушаете умных людей, интересные подкасты, которые вас обогащают и дают информацию, то вы с этим же гаджетом будете становиться умнее», — заключила Абравитова.

