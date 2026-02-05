Предотвращает инфаркт и рак толстой кишки: врачи раскрыли неожиданные свойства киви

На февраль-март приходится пик сезона киви — кладези антиоксидантов и витаминов. Ежедневное употребление фрукта предотвращает развитие серьезных заболеваний, например, инфаркта и инсульта, а также укрепляет иммунитет в зимний период. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова. Эксперт раскрыла неожиданную пользу фрукта.

По ее словам, киви — хорошая защита сердца и сосудов. Высокое содержание антиоксидантов, в том числе витамина Е и полифенолов, способствует борьбе со свободными радикалами, которые повреждают клетки и провоцируют развитие атеросклероза. Кроме того, калий в киви помогает регулировать кровяное давление, снижая риск гипертонии и связанных с ней сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт, отметила Сухорукова.

«Киви — чемпион по содержанию витамина С. Этот витамин играет ключевую роль в работе иммунной системы, стимулируя производство белых кровяных телец, которые борются с инфекциями. Регулярное употребление киви поможет стать менее восприимчивым к простудам и гриппу, а также ускорит процесс выздоровления», — добавила эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/VIJ ]

Содержащийся в плодах уникальный фермент актинидин помогает расщеплять белки, что облегчает пищеварение, уменьшает вздутие живота и дискомфорт после еды, заявила врач. А клетчатка нормализирует работу кишечника, предотвращая запоры и снижая риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая рак толстой кишки.

«Клетчатка в киви также способствует более медленному усвоению сахара. Несмотря на свою сладость, киви имеет относительно низкий гликемический индекс. Это означает, что он не вызывает резких скачков уровня сахара в крови, что делает его безопасным и даже полезным для людей с диабетом или тех, кто стремится его предотвратить», — подчеркнула специалист.

Лютеин и зеаксантин помогают защитить глаза от воздействия ультрафиолетового излучения и снижают риск развития возрастной макулярной дегенерации и катаракты. Кроме того, по словам Сухоруковой, употребление киви перед сном способствует быстрому засыпанию и улучшению качества сна из-за серотонина в плодах.

«Добавить киви в свой ежедневный рацион очень просто. Его можно есть свежим, добавлять в салаты, смузи, йогурты, десерты или использовать для приготовления соусов. Даже один-два плода в день могут принести ощутимую пользу здоровью», — заключила врач.

