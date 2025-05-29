День Евдокии Свистуньи: народные приметы, традиции и обычаи 30 мая
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Преподобную Евфросинию чтит православная церковь 30 мая. В народном календаре дата известна как Евдокия Свистунья. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Преподобная Евфросиния, в миру — Евдокия, родилась в благочестивой семье в XII веке в Полоцке. С юных лет она проявляла склонность к молитве и уединению. Ее отец, князь Георгий, намеревался выдать ее замуж, но Евдокия тайно покинула родительский дом и приняла постриг в монастыре с именем Евфросиния.
В монастыре Евфросиния прославилась своим смирением, трудолюбием и любовью к Богу. Она переписывала книги, занималась иконописью и помогала бедным. По ее инициативе в Полоцке были построены два храма и монастырь, ставшие центрами духовной жизни. Евфросиния скончалась во время паломничества на Святую Землю в 1173 году. Ее мощи были перенесены в Киев, а затем в Полоцк.
В народе считалось, что Евдокия Свистунья повелевает ветрами. В этот день часто дует сильный ветер, отсюда и прозвище. Люди верили, что она «свищет» ветрами, разгоняя весеннюю непогоду и призывая теплое лето. Старались не начинать новых дел, чтобы не навлечь беду. Большое внимание уделялось скоту: его выгоняли на пастбища, окуривали травами, чтобы защитить от болезней и сглаза.
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Приметы
- Каков этот день — таким будет и лето;
- Если подует северный ветер — лето будет холодным;
- Если в этот день рожается луна — лето будет дождливое;
- Свиньи роют болота — к дождливому лету;
- Весна сухая — лето дождливое, а осень ранняя;
- Весна холодная — летом часто будет град;
- Дятел стучит в хороший ясный день — быть дождю;
- Лучше не принимать важные решения 30 мая, так как большой риск сделать неверный выбор;
- Люди не ходили в лес, так как боялись ядовитых змей, которые греются на солнце;
- Вечером не устраивали веселых гуляний, иначе не будет урожая;
- В этот день в грунт высаживали теплолюбивые растения;
- В полях начинали окучивать проросшую картошку;
- Если стояла засуха — молились святому Андрону, чтобы он «открыл» небесные врата.
Именины в этот день отмечают: Афанасий, Николай, Степан, Евдокия и Ефросинья.
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