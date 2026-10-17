Ерофеев день 17 октября: почему нельзя ходить в лес и какие приметы предскажут зиму

stav.aif: в Ерофеев день 17 октября не следует ходить в лес и играть свадьбы

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

17 октября православные вспоминают священномученика Иерофея, епископа Афинского. Он жил в I веке, принял христианство благодаря апостолу Павлу, присутствовал при погребении Девы Марии и погиб от рук язычников, сообщает «АиФ-СК». С VI века его изображение стало обязательным на иконах Успения Пресвятой Богородицы. В народе этот день называют Ерофеевым.

Предки верили, что 17 октября леший готовится к зимней спячке и буйствует в лесу: ломает деревья, гоняет зверей, пугает путников. Считалось, что с этого дня осень окончательно переходит к зиме — начинаются заморозки и появляется иней.

В народе развешивали в доме связки чеснока и лука для защиты от злых духов, готовили настойку «ерофеич» из мяты и зверополоя, утепляли дом, проветривали зимнюю обувь и доставали теплую одежду. Если нужно было зайти в лес, брали с собой хлеб с солью, чтобы задобрить лешего.

В этот день также нельзя ходить в лес, особенно в одиночку, играть свадьбы, венчаться, делать предложение, пускать в дом незнакомцев, заниматься тяжелой работой, шуметь, ссориться, злословить, думать о плохом, начинать новые дела и без необходимости выходить за ворота. Можно сходить в храм и помолиться Иерофею, утеплить дом, заварить травяной сбор из мяты и зверобоя, а также обратить внимание на сон в ночь на 17 октября — он может содержать подсказку.

Народные приметы: первый снег 17 октября — холода наступят через 40 дней; мороз в этот день — к холодной и затяжной зиме; багряная вечерняя заря — к сильному ветру; гудят провода — к ненастью; белка поменяла цвет шерсти — зима будет морозной; птицы нахохлились и сидят стайками — к ухудшению погоды.

Ранее священник Александр Ермолин объяснил, почему третий, девятый и сороковой дни важны для души усопшего и скорбящих.

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