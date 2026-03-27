Geely Cityray 2026 уже принимает заявки в Белоруссии: чем удивит преемник Coolray

В Белоруссии начался прием предварительных заявок на новый компактный кроссовер Geely Cityray 2026 модельного года, пишет интернет-портал Cenyavto.com. Модель должна заменить на рынке популярный Coolray. Цены на новинку пока не объявлены, но дилеры уже принимают заказы.

Автомобиль будет предлагаться в двух комплектациях. Флагманская версия Flagship Sport получит панорамный люк, атмосферную подсветку салона, беспроводную зарядку для гаджетов и электронные системы помощи водителю второго поколения. Именно эта версия, по прогнозам аналитиков, привлечет наибольшее внимание покупателей.

Базовая комплектация Comfort оснащается светодиодной оптикой, мультимедийным комплексом с 13-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay, цифровой приборной панелью диагональю 10,2 дюйма, климатической установкой, круиз-контролем и камерой заднего вида. Также предусмотрен полный набор систем обогрева.

Под капотом Cityray — турбированная четырехцилиндровая установка объемом 1,5 литра, развивающая 174 лошадиные силы. Работает двигатель в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод — передний.

Производитель БЕЛДЖИ намерен вывести новинку на белорусский рынок в ближайшее время. Стоимость автомобиля будет объявлена позже.

