Эксперты подсчитали разницу в цене на популярный лифтбек Bestune B70 в России и Белоруссии

Новый лифтбек Bestune B70 обойдется покупателям в Белоруссии почти на треть дешевле, чем россиянам, выяснил журнал Motor.ru.

В соседней республике автомобиль в начальной комплектации стоит 75,9 тысячи местных рублей, что в пересчете составляет около 2,07 млн российских рублей. В России же аналогичная версия продается за 2,85 млн рублей. Разница — почти 30%.

Еще более впечатляет сравнение топовых версий: самый дорогой Bestune B70 в комплектации Master в Белоруссии оценивается в 85,9 тысячи местных рублей (примерно 2,34 млн российских). В России за такую же машину просят 3,6 млн рублей. Переплата превышает 1,3 млн рублей.

Эксперты отмечают, что причина такого разброса цен кроется в разнице налоговой и таможенной политики, а также в стратегии дистрибьюторов.

