Дети и взрослые повисли в воздухе: ЧП на аттракционе в парке Гагарина шокировало пользователей соцсетей
Соцсети: в Новокузнецке на аттракционе кабинки с людьми повисли в воздухе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Сироштан]
В новокузнецком парке Гагарина отдыхающие столкнулись с нештатной ситуацией на аттракционе. О сбое в работе развлекательного механизма в среду, 24 июня, проинформировал пользователь социальных сетей, сообщил VSE42.RU.
По данным издания, на опубликованных кадрах видно, что в момент пиковой скорости кабинки с пассажирами — взрослыми и детьми — внезапно потеряли фиксацию и под воздействием собственного веса опустились вниз. После этого вращение замедлилось, и люди на некоторое время остались висеть в воздухе.
По информации издания, увиденное вызвало у пользователей соцсетей сильное беспокойство — они недоумевают, каким образом подобное могло произойти. Автор видео не уточнил, чем завершилась эта ситуация.
Ранее сообщалось, что в парке Мира в Коломне заработал самый высокий аттракцион Подмосковья.