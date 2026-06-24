Дети и взрослые повисли в воздухе: ЧП на аттракционе в парке Гагарина шокировало пользователей соцсетей

В новокузнецком парке Гагарина отдыхающие столкнулись с нештатной ситуацией на аттракционе. О сбое в работе развлекательного механизма в среду, 24 июня, проинформировал пользователь социальных сетей, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, на опубликованных кадрах видно, что в момент пиковой скорости кабинки с пассажирами — взрослыми и детьми — внезапно потеряли фиксацию и под воздействием собственного веса опустились вниз. После этого вращение замедлилось, и люди на некоторое время остались висеть в воздухе.

По информации издания, увиденное вызвало у пользователей соцсетей сильное беспокойство — они недоумевают, каким образом подобное могло произойти. Автор видео не уточнил, чем завершилась эта ситуация.

Ранее сообщалось, что в парке Мира в Коломне заработал самый высокий аттракцион Подмосковья.