Козерогов, Дев и Тельцов ждут очень приятные новости на работе на следующей неделе
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ]
Звезды несут удачу для Козерогов, Дев и Тельцов на неделе с 20 по 26 октября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Элиана Астратова, намекнув, что речь идет о продвижении по карьерной лестнице.
Козерогам стоит проявить инициативу на работе и брать на себя лидирующие задачи — это может привлечь внимание начальства и открыть путь к повышению.
Внимательность к деталям и усидчивость Дев будут особенно заметны.
«Возможно, именно на следующей неделе Дева получит предложение о повышении, которое долгое время зреет "за кулисами"», — отметила астролог.
Стабильность и уверенность Тельца не останутся незамеченными. Возможно, поступит решение, подтвердившее, что они — важный и надежный член команды.
