Козерогов, Дев и Тельцов ждут очень приятные новости на работе на следующей неделе

Звезды несут удачу для Козерогов, Дев и Тельцов на неделе с 20 по 26 октября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Элиана Астратова, намекнув, что речь идет о продвижении по карьерной лестнице.

Козерогам стоит проявить инициативу на работе и брать на себя лидирующие задачи — это может привлечь внимание начальства и открыть путь к повышению.

Внимательность к деталям и усидчивость Дев будут особенно заметны.

«Возможно, именно на следующей неделе Дева получит предложение о повышении, которое долгое время зреет "за кулисами"», — отметила астролог.

Стабильность и уверенность Тельца не останутся незамеченными. Возможно, поступит решение, подтвердившее, что они — важный и надежный член команды.

Ранее стали известны лучшие даты для свадьбы в ноябре.