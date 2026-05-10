Рейд на станции Подольск: пассажирам напомнили о смертельной опасности перехода путей

На железнодорожной станции Подольск состоялся профилактический рейд по безопасности, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие организовали представители администрации, административно-пассажирской инспекции Московской области, Центральной пригородной пассажирской компании, линейного отдела внутренних дел, а также волонтеры.

Цель акции — напомнить жителям и гостям города о необходимости строго соблюдать правила поведения вблизи железной дороги. Участники рейда раздали пассажирам 86 информационных листовок с памятками. Кроме того, в честь Дня Победы волонтеры вручили прохожим георгиевские ленточки — символ памяти и уважения к подвигу предков.

Организаторы подчеркнули: категорически запрещено переходить железнодорожные пути в неположенных местах и тем более перед приближающимся составом. Они обратили внимание на обманчивый эффект: шум колес может создавать иллюзию, что поезд находится дальше, чем на самом деле. Это часто приводит к трагическим ошибкам. Также важно помнить о желтой линии на платформе — она обозначает минимально безопасное расстояние от края. Заступать за нее нельзя.

Ранее сообщалось, что сотрудников Центрального архива Минобороны в Подольске наградили государственными медалями.