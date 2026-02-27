Кто виноват в дисбалансе Лиги чемпионов? Эксперты указывают на сами клубы

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, прошедшая в Ньоне, вызвала бурю негодования среди болельщиков и экспертов. Новый формат турнира, при котором количество возможных соперников для каждой команды сократилось до двух, привел к вопиющему дисбалансу. В одной половине сетки собрались шесть из восьми главных претендентов на титул, что фактически создало «сетку смерти», передает « Чемпионат ».

Перед жеребьевкой авторитетное издание Goal составило рейтинг фаворитов, и в топ-8 вошли «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария», «Ливерпуль», «Барселона» и «Арсенал». Жребий определил, что первые шесть клубов оказались в одной половине, тогда как на противоположной стороне остались лишь «Барселона» и «Арсенал». Их потенциальная встреча возможна не ранее полуфинала, что дает каталонцам и лондонцам явное преимущество.

Если бы жребий сложился иначе, расклад мог быть более равномерным. Например, «Реалу» вместо «Манчестер Сити» мог достаться «Спортинг», а «Ливерпулю» вместо «Галатасарая» — «Тоттенхэм». В парах «Бавария» — «Арсенал» и «Барселона» — «Челси» особого дисбаланса не было бы, поскольку эти клубы равны по классу.

Впрочем, эксперты отмечают, что топ-клубы сами виноваты в сложившейся ситуации. «Реал» и «ПСЖ» не сумели занять первые места в своих группах, что позволило бы им избежать попадания в сильную половину. Теперь же болельщики «Барселоны» и «Арсенала» могут радоваться, тогда как остальные фанаты негодуют из-за явной несправедливости.