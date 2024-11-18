Курсы тоже не нужны: выяснилось, где в Москве можно заработать больше 100 тысяч рублей без опыта

Москвичи без опыта работы могут больше всего получать, устроившись арматурщиками. Средняя предлагаемая зарплата для них в октябре составила 129 421 рубль, число вакансий за год выросло на 53%. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили аналитики «Авито Работы».

Эксперты составили рейтинг вакансий в Москве, где не требуется опыт работы. За год на 223% выросло число предложений для каменщиков (средняя зарплата 80 024 рубля), на 167% — для водителей бетоносмесителя (100 050 рублей). На 125% увеличилось число вакансий среди стекольщиков, московские работодатели готовы предложить начинающим специалистам в среднем 98 524 рубля. Также без опыта в Москве можно трудоустроиться штамповщиком (+120% ваканский за год) и получать около 114 586 рублей.

Московские бизнесмены стали чащи обращать внимание на молодых кандидатов, студентов и соискателей без опыта в связи с высоким спросом на кадры при серьезном дефиците, считает директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Ранее москвичей предупредили об опасности столкнуться с мошенниками при поиске работы.