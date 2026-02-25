Лечение, потеря багажа и отмена поездки: что покрывает туристическая страховка

Туристическая страховка — это реальная финансовая защита при задержке вылета, потере багажа и в других непредвиденных обстоятельствах. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.

Отпуск — время для радости и новых открытий, однако путешествие могут омрачить неприятности: внезапная болезнь, травма или сорвавшиеся планы из-за отмены рейса.

«В таких ситуациях помогает специальный страховой полис для туристов — он покрывает расходы на медицинскую помощь, обеспечивает поддержку при задержке вылета, потере багажа и в других непредвиденных обстоятельствах», — заявила Кошелева.

Эксперт подчеркнула, что наличие страховой защиты является обязательным условием для въезда во многие страны — прежде всего из-за высокой стоимости медицинских услуг за рубежом. При этом полис может быть полезен и там, где его оформление носит добровольный характер, включая поездки по России.

Как отметила Кошелева, спрос на такие продукты растет. Так, в прошлом году количество страховых договоров, заключенных с банком для внутреннего туризма, увеличилось на 12% по сравнению с 2024 годом. Всего за 2025 год путешественники оформили в компании 165 тыс. полисов, добавила специалист.

Фото: [ istockphoto.com/SbytovaMN ]

Эксперт обратила внимание, что полисы различаются по условиям и перечню рисков, поэтому подбирать защиту следует с учетом формата отдыха.

«Базовый пакет, как правило, компенсирует расходы на медицинскую помощь при травмах и заболеваниях, диагностику, амбулаторное лечение, покупку лекарств, срочную стоматологию, транспортировку застрахованного в больницу», — отметила эксперт.

По ее словам, расширенная страховка предоставляет дополнительные опции, которые можно подобрать с учетом особенностей поездки.

«Она может компенсировать затраты при травмах во время активного отдыха, помочь при задержке рейса, потере багажа или отмене поездки — например, из-за болезни застрахованного или его близких, отказа в визе, серьезного ущерба имуществу, вызова в суд или других обстоятельств», — поделилась она.

Отдельно Кошелева остановилась на действиях при наступлении страхового случая. Если инцидентов в поездке избежать не удалось, путешественнику важно сохранять спокойствие и действовать по установленному порядку. Эксперт напомнила, что даже если страна назначения не требует обязательной страховки для въезда, ее оформление остается важной мерой предосторожности.

«Без наличия страхового полиса все расходы на лечение, восстановление документов и иные непредвиденные ситуации придется нести самостоятельно. Внимательно изучайте условия договора перед его подписанием, чтобы четко понимать, какие случаи покрываются страховкой, а какие — нет», — заключила Кошелева.

Ранее стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье на конец февраля.